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Spor

Fenerbahçe, Jesse Lingard 'ı yakın takip ediyor

Fenerbahçe gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklara erkenden başladı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

17 Nisan 2023 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Jesse Lingard 'ı yakın takip ediyor
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Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

F.BAHÇE'NİN HEDEFİ LINGARD

Daily Mail'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.

ORTA DOĞU'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde Lingard'ın Nottingham Forest ile sözleşmesinin biteceği ancak İngiliz yıldıza tekliflerin olduğu kaydedildi. Lingard'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Orta Doğu'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği aktarıldı. Bu takımların, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalamak için istekli oldukları vurgulandı.

LEICESTER DA İLGİLENDİ

Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Leicester City'nin de Lingard için geçici bir ilgi gösterdiği ifade edildi. Ancak Leicester City'nin, yaz transfer döneminde Lens'ten Lois Openda'yı transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

REDMOND VE DELE ALLI ÖRNEĞİ

Jesse Lingard'ın, Türkiye'ye transfer olmayı seçmesi durumunda Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli ve Nathan Redmond'un izinden gideceği hatılatıldı. Dele Alli'nin Beşiktaş'ta formunu bulamadığının altı çizildi. Redmond'un ise 21 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Nottingham Forest'ta 20 maça çıkan 30 yaşındaki Lingard, 2 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, 2 kez de asist yaptı.

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