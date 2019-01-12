Fenerbahçe, Jhonny Lucas için kulübü Parana'ya resmi teklifini FaceTime'dan iletti
Damien Comolli, Brezilyalı genç yıldız Lucas’ın menajeri ile facetime kanalıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti. Lucas’ın kesin karar için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Bu arada Parana kulübü ile de pazarlıklar sürüyor.
FaceTime’la transfer teklifi
Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Brezilya'nın Parana kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için dün önemli bir adım attı. Parana kulübü ile temas halinde olan Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile facetime aracılığıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti.
LUCAS FENER'E SICAK BAKIYOR
Görüşmeyi sportif direktör Damien Comolli yaptı. Teklifin ardından Jhonny Lucas'ın düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.
(Takvim)
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