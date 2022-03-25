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Spor

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu renklerine bağladı

Fenerbahçe, Güney Kore'de Jeonbuk'ta forma giyen 2003 doğumlu oyuncu Jin-ho Jo'yu amatör sözleşmeyle akademisine kattığını açıkladı.

AA25 Mart 2022 Cuma 18:04 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 18:06
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Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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