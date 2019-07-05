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Fenerbahçe, Joao Mario'yu radarına aldı

Geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntı yaşadığı orta sahayı Emre Belözoğlu ile takviye eden Fenerbahçe'den bir flaş hamle daha geliyor.

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Sarı-Lacivertliler'ın Inter formasını giyen Joao Mario'nun transferi için harekete geçtiği belirtildi.
 
8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
 
Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan Portekizli yıldız iki sezon önce West Ham'a kiralanmıştı. Joao Mario 8 numara ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ kanatta da oynuyor.
 
HEDEF 1 YILLIĞINA KİRALAMAK
 
Sportif direktör Comolli'nin kısa süre içinde İtalyan yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Joao Mario'yu 1 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor..
 
PORTEKİZ'İN VAZGEÇİLMEZİ
 
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 20 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mario tam 43 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı..
 
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