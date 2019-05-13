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Fenerbahçe, Joaozinho transferinde önemli aşama kaydetti

Süper Lig'de beklentilerin uzağında geçen bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Maddi anlamda ayağını yorganına göre uzatması gereken sarı-lacivertliler, bu nedenle bonservisi uygun ya da elinde olan oyunculara yönelirken başkan Ali Koç ve kurmayları, sol kanat için listeye bir ismi daha ekledi.

Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen Joaozinho'yu radarına alan sarı-lacivertliler, oyuncu ile kurduğu ilk temaslarda önemli aşama kaydetti. Moskova temsilcisi ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, kulübünden gelen kontrat uzatma önerisini reddettiği belirtilirken Kanarya'nın teklifini sıcak baktığı ifade edildi.

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara bölgesinde de forma giyen Joaozinho, bu sezon çıktığı 28 maçta 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi. 2010-2018 arası Krasnodar'da forma giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonun başında bedelsiz olarak dinamo Moskova'nın yolunu tutmuştu.

(Haberturk)

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