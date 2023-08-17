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Spor

Fenerbahçe, Joaquin Correa'nın şartlarını sordu

9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Inter forması giyen Joaquin Correa için görüşmelere başladı.

Takvim17 Ağustos 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Joaquin Correa'nın şartlarını sordu
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren sarı lacivertliler yeni bir yıldız için harekete geçti.

ROTA İTALYA

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kanat da oynayabilen oyuncu istemesi üzerine rota İtalya'ya çevrildi.

JOAQUIN CORREA

Edin Dzeko'nun Roma'da beraber oynadığı Cengiz Ünder'in transfer edilmesinden sonra Bosna Hersekli oyuncunu önerisiyle İnter'in yıldızı Joaquin Correa ile temaslar başladı. Fenerbahçe yönetiminin Inter ile görüşmeler yaptığı ve yıldız oyuncunun şartları ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.

19 KEZ MİLLİ OLDU

Kanarya, forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen 29 yaşındaki yıldızın transferini sonlandırarak taraftarına yeni bir hediye daha vermek istiyor. 2022 yılından beri Inter'de forma giyen Correa'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 19 kez Arjantin Milli Takım formasını giydi.

27 MiLYON EURO'LUK TRANSFER

Serie A'da 175 maçta görev alan ve 34 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 17 de asiste imza attı. Correa, 2022 yılında Lazio'dan İnter'e 27.3 milyon Euro'ya transfer oldu.

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