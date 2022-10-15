Fenerbahçe Jorge Jesus'la kasasını dolduruyor! 190 milyon TL...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla sadece puanları değil, paraları da topluyor! Sarı-Lacivertliler, market gelirleriyle birlikte şu ana kadar yaklaşık 10 milyon 500 bin avro (190 milyon TL) gelir elde etti.

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LİDERLİĞE 1.1 MİLYON AVRO BONUS

Temsilcimiz, grupta kazandığı her maç için 630 bin avro (11.4 milyon TL), beraberlik için ise 210 bin avro (3.8 milyon TL) kazanacak. Sarı lacivertliler eğer grubu lider bitirirse 1.1 milyon avro (19.9 milyon TL) bonus da kasasına girecek.



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GRUPTAN 13 MİLYON AVROYLA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe, grupta kalan maçlarda alacağı skorlara göre son 16 turuna, yaklaşık 13 milyon avro (235 milyon TL) Avrupa geliri elde etmiş olarak çıkabilir.