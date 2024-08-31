Sahasında Alanya karşısına mutlak favori çıkan Kanarya, ilk yarıda bol pozisyona girse de savruk ataklarını sonlandırmakta zorlandı. 43'te 'ihtiyar delikanlılar' Dzeko'nun pasını Tadic soğukkanlılıkla tamamladı: 1-0. 61 dakika boyunca Maximin'in soldaki bireysel oyunundan katkı almaya çalışan Mourinho fikir değiştirdi, İrfan Can oyuna girdi. Milli futbolcunun sahaya adım atmasıyla Tadic de daha sık şans bulduğu sol kanada geçti. Oyun kolektivizmi ve ritmini artıran Sarı-Lacivertliler; 65'te Tadic ve 67'de İrfan Can'ın asistinde Edin Dzeko'nun golleriyle nefes aldı. İlk yarıda kilidi açmakta zorlanan Kanarya, Portekizli hocasının ikinci yarıdaki dokunuşlarıyla rahat bir oyunla skora gitmeyi bildi...

İKİNCİ GOL SANDRO'YA YAZAR

Alanyaspor'a attığı 2 golle Kadıköy'de gecenin kahramanı olan Dusan Tadic, aşırtma golünde kaleci hocası Sandro'nun rakip analizlerinden faydalandığını söyledi. Sırp yıldız, karşılaşma sonrası şunları kaydetti: "Kaleci hocamız Sandro'ya hakkını teslim etmeliyim. Rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Maçtan önce kalecinin açıldığını söylediği için aşırtma vuruş yapma fi kri aklımda vardı. Tüm teknik ekibin hakkını vermemiz gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlıyorlar. Sadece hücumda değil savunmada da iyi işler yaptık. Rakibe çok baskı yaparak pozisyon bulmalarını engelledik keza onlar da ikinci yarıda çok ofansif oynadı. Bunlar, zamanla daha da iyi olacağımız konular.