İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9413
  • EURO
    6,6117
  • ALTIN
    281.67
  • BIST100
    110582
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerde kaybetmiyor
Spor

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerde kaybetmiyor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor.

19.12.2019  15:06 - Güncelleme: 19.12.2019  15:06
Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
 
Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
 
Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.
 
Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi
 
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.
 
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.
 
Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor
 
Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
 
Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.
 
(AA)
 

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Doların belini kıracak girişim
Doların belini kıracak girişim

Doların belini kıracak girişim

İsveç onu konuşuyor
İsveç onu konuşuyor

İsveç onu konuşuyor

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.