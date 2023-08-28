İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5266
  • EURO
    28,7839
  • ALTIN
    1636.18
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Valerie Garnier ile anlaştı
Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Valerie Garnier ile anlaştı

Fenerbahçe, 2017-2019 yılları arasında Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğü görevini yürüten Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Valerie Garnier ile anlaştı
ABONE OL

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Fransız Antrenör Valerie Garnier ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valerie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. Başantrenörümüz Valerie Garnier'e 'Fenerbahçe Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın 2023-2024 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.

  • fenerbahce
  • anlaşma
  • başantrenör
  • Valerie Garnier

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.