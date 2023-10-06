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Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan tarihi fark!

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holfing evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

AA6 Ekim 2023 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan tarihi fark!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 11, Meesseman 12, Anderson 11, Tilbe Şenyürek 16, Sudenur Akarpa 6, Duygu Özen 11, İdil Saçalır 6, Merve Aydın 11, Ayşe Yılmaz 4, Laksa 15

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Tolefree 20, Betül Kutlu 4, Nuran Tutsak 2, Pardee 15, Şara Baş, Öykü Canlıel 3, Sena Işık 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2

1 periyot: 28-20

Devre: 60-31

3 periyot: 82-39

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