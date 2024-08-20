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Spor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Medicana Sağlık Grubu'nun yeni açılan hastanesi Medicana Zincirlikuyu'da sağlık kontrolünden geçti.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Fenerbahçeli voleybolcular; yeni sezon öncesi göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayeneden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio, takım kaptanı Eda Erdem, Arelya Karasoy, Liza Sofronova, Dicle Nur Babat, Elitsa Vasileva, Hristina Vuchkova ve Özlem Güven de sağlık kontrolünden geçerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçeli sporcuların kontrolleri; Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serda Duman, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Tolgahan Çatlı, Op. Dr. Tamer Haliloğlu, İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Edvin Murrja, Uzm. Dr. Ferit Arğun ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Uysal tarafından gerçekleştirildi.

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