Spor

Fenerbahçe kadro değerinde açık ara önde! 22 milyar TL'lik dev derbi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi piyasa değerleri dikkat çekti. Sarı-lacivertliler 291.8 milyon euroluk kadrosuyla ligde ikinci sırada yer alırken, Siyah-beyazlılar 167.8 milyon euro ile üçüncü basamakta bulunuyor.

Akşam1 Kasım 2025 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe kadro değerinde açık ara önde! 22 milyar TL'lik dev derbi
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Lacivertliler'in önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Sarı Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kara Kartal ise 167.80 milyon euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.

EDSON&NESYRİ 24'ER MİLYON €

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran'ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak. Sarı-Lacivertliler'de Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri'nin 24'er milyon euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15'er milyon euro ile SiyahBeyazlılar'ın en değerli futbolcuları arasında yer alıyor

SON 10 LİG MAÇININ 4'Ü BJK'NİN

İki takımın kendi aralarında oynadığı ligdeki derbilerde son 10 maçta ise Kara Kartal'ın rakibine karşı üstünlüğü göze çarpıyor. Söz konusu 10 müsabakada Siyah-Beyazlılar 4 kez gülen taraf oldu. Kalan 6 mücadelenin 2'sini Sarı-Lacivertliler kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 16 gole, Fenerbahçe de 14 golle karşılık verdi. Öte yandan geçtiğimiz sezonda oynanan iki mücadeleyi de Siyah-Beyazlılar 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

