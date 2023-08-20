İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe kafilesi, Samsun'da!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Samsun'a ulaştı.

20 Ağustos 2023 Pazar 19:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi, Samsun'da!
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pazartesi günü Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı.

Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.