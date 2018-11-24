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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

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İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.     

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.     

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da kafile ile geldiği görüldü.   

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