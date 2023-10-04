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Spor

Fenerbahçe kafilesi Trnava'ya geldi

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya ulaştı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi Trnava'ya geldi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TSİ 13.00'te kalkan uçakla Bratislava'ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yolu ile maçın oynanacağı kente geçti.

Konaklayacakları otele ulaşan Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile oyunculardan Joshua King, bu akşam basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler toplantının ardından Spartak Trnava maçının son antrenmanını yapacak.

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