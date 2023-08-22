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Spor

Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! Dominik Livakovic imzayı atmaya geliyor

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e sonunda kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği yıldız kaleci Dominik Livakovic'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Sabah22 Ağustos 2023 Salı 10:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! Dominik Livakovic imzayı atmaya geliyor
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Fenerbahçe uzun haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde sona yaklaştı.

LIVAKOVIC, İMZAYI ATMAYA GELİYOR

Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe 9 milyon euro artı 1 milyon euro'luk bonus ödemek üzere Dinamo Zagreb ile el sıkıştı. Hırvat basını, oyuncunun Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağını iddia etti. 28 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık kontrat yapmaya hazırlanan Kanarya'da Altay Bayındır'ın da ayrılması bekleniyor.

ALTAY İLE İPLER KOPTU

Maribor deplasmanının ardından Samsun'da da İrfan Can Eğribayat kaleye geçerken, sarı-lacivertli taraftarlar da maç öncesinde Altay yerine İrfan Can'ı tribüne davet ederek aradaki kopuşu gözler önüne serdi.

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