Fenerbahçe uzun haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde sona yaklaştı.

LIVAKOVIC, İMZAYI ATMAYA GELİYOR

Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe 9 milyon euro artı 1 milyon euro'luk bonus ödemek üzere Dinamo Zagreb ile el sıkıştı. Hırvat basını, oyuncunun Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağını iddia etti. 28 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık kontrat yapmaya hazırlanan Kanarya'da Altay Bayındır'ın da ayrılması bekleniyor.

ALTAY İLE İPLER KOPTU

Maribor deplasmanının ardından Samsun'da da İrfan Can Eğribayat kaleye geçerken, sarı-lacivertli taraftarlar da maç öncesinde Altay yerine İrfan Can'ı tribüne davet ederek aradaki kopuşu gözler önüne serdi.