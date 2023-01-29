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Spor

Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe, son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

AA29 Ocak 2023 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 lig karşılaşma ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında en az bir gol yiyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı da kalesini koruyamadı.

Üst üste son 6 resmi karşılaşmada da gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu sürede toplam 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, son olarak iç sahada 4-0 kazandığı Hatayspor müsabakasında gol yememişti.

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