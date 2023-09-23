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Spor

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Ryan Kent.

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