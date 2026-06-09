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Spor

Fenerbahçe, kamp programını açıkladı: Yeni sezon hazırlık takvimi belli oldu

Fenerbahçe, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Sarı-lacivertliler, kamp sürecinde Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK ile üç hazırlık maçı oynayacak.

IHA9 Haziran 2026 Salı 20:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, kamp programını açıkladı: Yeni sezon hazırlık takvimi belli oldu
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Kanarya'nın hazırlık maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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