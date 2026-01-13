Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den müjdeli haber geldi.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Dubai'de 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüştü.

KANTE İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertli yöneticiler, Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağladı. Alman basınından SKY, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70–80 daha düşük bir maaş teklif ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe cephesi, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkışırken, sıra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile anlaşmaya geldi.

Bu transferi çok isteyen Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante için Al-Ittihad ile görüşmelere başladı.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa'ya dönmek isteyen N'Golo Kante, bu kararını Suudi Arabistan ekibine bildirdi.

Fenerbahçeli yetkililer, kısa bir süre içerisinde Al-Ittihad ile de anlaşarak, Kante'yi hafta sonuna kadar Türkiye'ye getirecek.

HAKAN BİLAL: "KANTE BİTTİ"

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp, N'Golo Kante transferinin bittiğini söyledi.

Hakan Bilal Kutlualp yaptığı paylaşımda "Yönetimimiz zaten bitirdi alıp gelecek biz iyi dileklerde bulunup pozitif enerji koyalım" ifadelerini kullandı.

KARİYER ÖZETİ

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.