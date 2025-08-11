İSTANBUL 31°C / 24°C
Fenerbahçe KAP'a bildirdi! 764 milyon TL'lik zarar

Fenerbahçe Kulübü, 31 Mayıs 2025 itibariyle geride kalan 12 aylık dönemde 764 milyon TL zarar ettiğini duyurdu.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:21
Fenerbahçe KAP'a bildirdi! 764 milyon TL'lik zarar
ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü, 31 Mayıs 2025 itibarıyla sona eren mali döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün söz konusu dönemdeki zararı 764 milyon 627 bin 102 TL olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde ise 2 milyar 149 milyon 86 bin 389 TL kar elde edilmişti.

FENERBAHÇE ZARARI KAP'A BİLDİRDİ!

Açıklamada, 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin, "ilişkili taraflardan diğer alacaklar" hariç tutulduğunda, dönen varlıklarını 7 milyar 567 milyon 56 bin 185 TL aştığı belirtildi. Bu rakam, 2024 yılında 5 milyar 666 milyon 912 bin 385 TL seviyesindeydi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin zararı 764.627.102 TL (31 Mayıs 2024: 2.149.086.389 TL kar) tutarında gerçekleşmiştir. Aynı tarihte kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını "İlişkili taraflardan diğer alacaklar" hariç 7.567.056.185 TL (31 Mayıs 2024: 5.666.912.385 TL) aşmaktadır. Grup'un özkaynakları aynı dönem itibarıyla eksi 1.189.534.513 TL (31 Mayıs 2024: eksi 1.430.226.298 TL)'dir. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli banka kredilerinin tutarı 868.103.403 TL (31 Mayıs 2024: 908.784.872 TL)'dir."

