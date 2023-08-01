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Spor

Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

1 Ağustos 2023 Salı 14:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için harekete geçti
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Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi.

Lyon ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan'dan teklifler alan Karl Toko-Ekambi, gelen tüm resmi teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.

Lyon'un geçen sezonun ikinci yarısında Rennes'e kiraladığı Ekambi, Fransa Ligi'nde 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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