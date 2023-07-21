Transferin flaş takımı Fenerbahçe dolu dizgin çalışmalarını sürdürüyor... Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao gibi isimleri kadrosuna katarak bu sezon ne kadar iddialı olduğunu gösteren sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok...

BAŞKAN 'FREN' DEDİ AMA...

Ali Koç, Rodrigo Becao transferi sonrası frene basacaklarını söylemişti. Yönetim, mayıs ayından beri peşinde koştuğu Wilfried Zaha için tüm şartları zorluyor. Ancak Fildişili yıldızın sürekli kararını ertelemesi nedeniyle bu transferden umut kesilmeye başlandı.

Öyle ki Zaha'nın eşinden de sert bir açıklama geldi:

"Herkese merhaba. Wilfired ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınırsanız sevinirim. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor."

AVRUPA KADROLARI VERİLECEK

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa serüvenine Konferans Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak. İlk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacak olan Sarı-Lacivertliler, rövanşa ise 3 Ağustos'ta çıkacak. Kanarya, bu tur için UEFA'ya kadro bildirimini bu gece 01.00'a kadar yapmak zorunda. Ancak verilen liste nihai olmayacak. İlk maçtan 24 saat öncesine kadar verilen kadroda 2 oyuncuya kadar değişiklik yapılabiliyor ya da boşluk bırakılırsa, 2 yeni futbolcu eklenebiliyor.

LYON'LA ANLAŞMAK ÜZERE

Fenerbahçe, bir süredir Zaha'nın alternatifi olacak isimleri belirleyip, görüşmelere başlamıştı. Bu isimlerden biri Karl Toko Ekambi. 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini almak için Lyon ile anlaşmak üzere. Ekambi, Sarı-Lacivertliler ile yapılan pazarlıklarda da sona geldi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLMEME SEBEBİ...

Tecrübeli kanat oyuncusu ile Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak yönetim, Zaha ve diğer alternatiflerle görüşmelere devam ediyor. Bu nedenle Ekambi henüz İstanbul'a davet edilmedi.

11.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kamerunlu futbolcu, Sarı-Lacivertliler'den gelecek çağrıyı beklemeye başladı. 2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.