İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe kasasını doldurdu! Konferans Ligi'nden dev gelir
Spor

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Konferans Ligi'nden dev gelir

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde aldığı galibiyetler ve ayak bastı parasıyla kasasını doldurdu. Sarı lacivertli ekip ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu kasasına koyarken kalan iki maçı da kazanması durumunda 1 milyon galibiyet primi kazanacak. İşte detaylar...

Sabah12 Kasım 2023 Pazar 09:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Konferans Ligi'nden dev gelir
ABONE OL

Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu...

Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda...

GRUPTA 2 MAÇ KALDI

Sarı-lacivertliler, eleme maçlarındaki galibiyet primi ve Konferans Ligi'ne ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu koydu. Bu da güncel kurla 175 milyon TL'ye tekabül ediyor. Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi, grubu lider bitirdiği takdirde ise 600 bin euro son 16 primi daha kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.