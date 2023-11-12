Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu...

Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda...

GRUPTA 2 MAÇ KALDI

Sarı-lacivertliler, eleme maçlarındaki galibiyet primi ve Konferans Ligi'ne ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu koydu. Bu da güncel kurla 175 milyon TL'ye tekabül ediyor. Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi, grubu lider bitirdiği takdirde ise 600 bin euro son 16 primi daha kazanacak.