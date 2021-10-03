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Spor

Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

3 Ekim 2021 Pazar 15:55 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 16:00
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Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Fırat Aydınus otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

FENERBAHÇE: 0 - KASIMPAŞA: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

FENERBAHÇE: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Gustavo, Muhammed, Rossi, Berisha, Serdar Dursun.

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok.

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