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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe son antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ile çabukluk hareketlerinin ardından pas organizasyonuyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakası, saat 17.00'de başlayacak.

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