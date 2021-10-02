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Spor

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı lacivertli takımda, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand ve Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:03
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.

Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

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