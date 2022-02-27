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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 22:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 22:24
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip tesislerinde kampa girdi.

ARDA GÜLER VE ÇAĞTAY KURUKALIP'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertli takımın antrenmanı sonrasında geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren genç futbolcular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'ın doğum günü kutlandı.

Akşam yemeğinden sonra organize edilen kutlamada, iki oyuncu doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti. Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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