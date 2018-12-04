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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında kural hatası mı var?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta penaltı bilmecesi yaşandı. Peki maç tekrar edilecek mi? İşte açıklamalar...

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Topun başına gelen Diagne, kaleci Harun Tekin'i aşamadı. Ancak seken topu hemen Eduok tamamladı. Bu sırada Fenerbahçe'de çizgi ihlali itirazı oldu. Topun başına gelen Diagne, kaleci Harun Tekin'i aşamadı. Ancak seken topu hemen Eduok tamamladı. Bu sırada Fenerbahçe'de çizgi ihlali itirazı oldu. Ancak hakem yorumcuları atışın tekrar edilmesi gerektiğini, Yaşar Kemal Uğurlu’nun da kural hatası yaptığına dikkat çektiler. Son kararı Merkez Hakem Kurulu’nun vereceği öğrenildi.

İşte açıklamalar...

Maçı yayıncı kuruluşta yorumlayan Bünyamin Gezer, "Diagne penaltıyı atarken ceza sahasında iki takım futbolcuları da var. Bu sene buna benzer pozisyonlar oldu. Eduok ihlali tek başına yapmış olsaydı %100 doğru bir karardı. Fenerbahçeli futbolcular da ceza sahası içinde. Bu yüzden penaltı kararının tekrar edilmesi gerekir. Bu bir kural hatasıdır." dedi.

Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban, "Futbol Oyun Kuralları Kitabı Kural 14, Sayfa 119: Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, penaltı tekrarlanır.” Görüldüğü üzere kural çok açık... Bu penaltı vuruşunun tekrarı gerekirdi. Dolayısıyla bu hata bir “Kural hatası”dır. İtiraz halinde maçın tekrarı gerekebilir." ifadelerini kullandı.

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