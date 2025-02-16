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Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Daniel Stefanski oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Daniel Stefanski oldu
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise dün oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının da VAR'ı olan Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski oturacak. Stefanski'ye AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Öte yandan bugün oynanacak Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçında Portekizli hakem Claudio Pereira, Konyaspor - Samsunspor karşılaşmasında Alman hakem Johann Pfeifer, Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde de İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer VAR'da görev yapacak.

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