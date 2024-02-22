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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisinde

Süper Lig'in 27.hafta maçında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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