Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.