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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisini tamamladı

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

İHA29 Ocak 2023 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisini tamamladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında yarın 19.00'da oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çabukluk hareketleriyle süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi.

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