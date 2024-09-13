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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Fenerbahçe 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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