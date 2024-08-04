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Spor

Fenerbahçe, Kayla McBride ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 32 yaşındaki şutör Kayla McBride ile yolların ayrıldığını açıkladı.

4 Ağustos 2024 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayla McBride ile yolları ayırdı
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerde son 4 sezondur takımın formasını giyen 32 yaşındaki ABD'li şutör gard Kayla McBride ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2020 yılında giymeye başladığı Çubuklu formamızla sayısız zaferimizde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, ailevi sebeplerden ötürü 2024-25 sezonunda ülkesinde kalmak istediğini yönetimimiz ve idari ekibimizle paylaşmıştır. 21 numaralı formamızı giydiği dört sezonda, sarı lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıkan Kayla, her zaman ailemizin bir parçası olacaktır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız Kayla McBride'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Kayla McBride, Fenerbahçe formasıyla 2 EuroLeague şampiyonluğunun baş mimarlarından biri olmuştu.

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