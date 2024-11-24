Fenerbahçe, Kayseri'de pek çok ilke imza attı

Fenerbahçe, 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında bir çok ilki bir arada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon bir maçta 6 gole ulaşan ilk takım oldu. Sebastian Szymanski bu sezon ligde ilk golünü aterken; Filip Kostic ile Oğuz Aydın, Fenerbahçe forması altındaki ilk golünü kaydetti. Son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağlayan Youssef En Nesyri ilk kez ayakla gol attı. Dusan Tadic ise skorer yapısıyla toplamda 7 gol, 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt olarak etki etmiş oldu.

FENERBAHÇE LİGDE DEPLASMANDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kayserispor'u 6-2 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta yenilgi yaşamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 21 galibiyet alırken; 5 karşılaşmada ise rakipleriyle berabere kaldı. Ayrıca sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.

İLK KEZ 11'DE BAŞLAYAN OĞUZ AYDIN GOLLERİNİ ATIP, ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli forma ile ilk kez bir maça 11'de başladı. Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan 24 yaşındaki futbolcu, 15 ile 26'ncı dakikada rakip fileleri sarsarken; 88'inci dakikada ise Sebastian Szymanski'nin skoru 6-2'ye getiren golünde asisti yapan isim oldu. 89 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Öte yandan Oğuz Aydın daha önce 2 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi Eleme turu maçında sonradan oyuna dahil olarak süre almıştı.

DUSAN TADIC'TEN LİGDE 12'NCİ GOL KATKISI

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, atılan gollere katkı sağlamaya devam ediyor. Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 7 gol, 5 asiste ulaşan 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt olarak etki etti.

SEBASTIAN SZYMANSKİ BU SEZON LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanki, bu sezon ligde ilk golünü Kayserispor'a karşı attı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 64'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Szymanski, 88'inci dakikada takımının 6'ncı golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun sezonun geride kalan kısmında 2 de asist katkısı var.

FILIP KOSTIC'İN FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOLÜ

Sarı-lacivertli ekibin, Juventus'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Filip Kostic, Kayserispor maçında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Kayserispor deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayan Kostic, 85'inci dakikada takımının 5'inci golünü attı. Fenerbahçe formasını 6 Süper Lig maçında giyen 32 yaşındaki futbolcunun 2 de asist katkısı bulunuyor.

EN NESYRI'DEN SON 4 LİG MAÇINDA 4 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağladı. Bodrum FK ile Kayserispor maçlarında ağları sarsan 27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında asist yaptı.

Öte yandan Kayserispor ağlarını sol ayakla attığı golle havalandıran En Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk kez ayakla gol atmış oldu. Faslı futbolcu daha önceki gollerini kafayla atmıştı.