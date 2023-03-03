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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

AA3 Mart 2023 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına misafir oluyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KART CEZA SINIRINDA 8 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.

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