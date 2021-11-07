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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 00:30 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 00:30
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Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetemindeki antrenmanda Royal Antwerp maçının on birinde görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü noktaladı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler idmanın ardından kampa girdi.

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