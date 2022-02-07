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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:13
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler; bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

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