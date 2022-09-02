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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA2 Eylül 2022 Cuma 21:34 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda sarı-lacivertli futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

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