Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda sarı-lacivertli futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.