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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA19 Aralık 2023 Salı 15:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilen Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

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