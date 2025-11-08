İSTANBUL 22°C / 15°C
  Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 14:50
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile yapılan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise günü yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

