Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

7 Kasım 2021 Pazar 11:56 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 11:56

Süper Lig'de milli ara öncesinde 12. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe , Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek. 19 puanla maç eksiği ile 7. sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Rakiplerinden Beşiktaş ve Alanyaspor 'un kaybetmesini de fırsata çevirmek isteyen Kanarya, seyircisi önünde 3 puanı alarak milli araya moralli girmek istiyor.

VAR'DAKİ İSİM BELLİ OLDU

Saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş'in yardımcılıklarını yapacağı maçın VAR'ı da belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında VAR koltuğuna Mete Kalkavan oturacak. AVAR olarak ise Volkan Ahmet Narinç görev yapacak.