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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisinde

Milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA21 Kasım 2024 Perşembe 14:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor mesaisinde
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Fenerbahçe, Süper Lig 13'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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