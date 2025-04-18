Fenerbahçe, Kayserispor mesaisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.



Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonunun ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.