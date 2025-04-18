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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisini sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA18 Nisan 2025 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor mesaisini sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonunun ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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