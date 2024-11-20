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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor'a hazırlanıyor

Milli aranın ardından Süper Lig'deki ilk sınavına Kayserispor karşısında çıkacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü. Ayrıca takımın kaptanlarından Dusan Tadic'in doğum günü de kutlandı.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DUSAN TADİC'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic için tesislerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dusan Tadic, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Kutlamada teknik ekip ve oyuncular Tadic'i tebrik ederken, 36 yaşına giren Sırp futbolcu da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.

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