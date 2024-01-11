Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Sadece son 2 haftada 12 gol atan sarı lacivertliler, gözünü kendi rekoruna dikti. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 5-1'le geçen Fenerbahçe, dün akşam oynanan maçta ise Konyaspor'a tam 7 gol attı. Bu sezon attığı gol sayısını 56'ya çıkaran Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekoruna çevirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, 19. hafta itibarıyla 103 gollük 1988-89 sezonunu da geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 1988-89 sezonunun ilk 19 haftasında 49 gol atma başarısı göstermişti. 103 golle rekor kırılan sezonda 36 maç oynanmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise 19 hafta sonunda gol sayısını 56'ya çıkardı. Süper Lig'de bu sezon 38 maç oynanacak.

AVERAJDA BÜYÜK AVANTAJ

Öte yandan Fenerbahçe attığı gol kadar averajda da rakiplerine fark attı. Sarı-lacivertlilerin +40 averajı bulunurken, bu rakam ligdeki tüm takımların attığı gol sayısından dahi fazla.

Bu alanda Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi attığı 35 golle GalatasaraY.