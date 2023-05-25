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Spor

Fenerbahçe kendi rekorunu kırdı

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 122 gol ile kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaşarak rekor kırdı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 01:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe kendi rekorunu kırdı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yarı finalde 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe kulüp rekoru kırdı.

TARİHİN EN GOLCÜ SEZONU

Bu sezon oynadığı 52 resmi maçta 119 gol atan sarı-lacivertliler ligin son haftasında hükmen 3-0 kazanacağı Gaziantep FK maçı ile birlikte sezonu en az 122 gol ile tamamlamayı başardı ve kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.

1988-89 SEZONU GEÇİLDİ

Fenerbahçe, tarihi boyunca sadece 1988-89 sezonunda 47 resmi maçta 121 gole ulaşmıştı ve o sezondan bu yana bu sayı geçilememişti. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon hükmen kazanacağı Gaziantep FK maçı dışında 3 resmi maçı daha bulunuyor.

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