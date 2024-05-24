Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından yine flaş gelişmeler yaşandı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU

Fenerbahçe Kulübü, TFF Hukuk Müşavirliği'ne Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti.

Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertlilerin bu şikayeti incelemeye aldı. Suç unsuru bulunursa, sarı-kırmızılı futbolcu kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."