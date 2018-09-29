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Fenerbahçe, Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Kia Vaughn ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon da  Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı forması giyen ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn  ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 31 maçta 27,9  dakika, 11,4 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 31  yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 29,4 dakika sahada kalırken 10,2 sayı  ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla sarı-lacivertli takıma katkı sağlamıştı.

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